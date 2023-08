Sorteggio Champions, le insidie della terza fascia: possibile incrocio col PSV (di Lozano?)

E' il giorno del sorteggio dei gironi di Champions League. Alle 18 al Grimaldi Forum di Montecarlo saranno composti i gruppi.

E' il giorno del sorteggio dei gironi di Champions League. Alle 18 al Grimaldi Forum di Montecarlo saranno composti i gruppi. Il Napoli è stato inserito in prima fascia e parte dunque da una posizione di vantaggio, ma le insidie non mancano nelle altre fasce. Questa è l'analisi di Tuttomercatoweb.com circa il Pot 3.

SHAKHTAR DONETSK

La squadra a lungo più forte dell'Est Europa da 9 anni gioca lontano da Donetsk e dall'inizio della guerra in Ucraina è costretta a giocare all'estero. Una colonia brasiliana che ha lasciato spazio solo agli ucraini e che lentamente sta riprendendosi l'anima sudamericana. Nonostante tutti i problemi continuano a crescere i talenti, gli ultimi hanno portato fior di milioni come Mudryk e Trubin. Questo Shakhtar non è più una squadra particolarmente temuta ma non mancano delle individualità interessanti, come il giovane trequartista Georgiy Sudakov ed elementi d'esperienza come Stepanenko, Chygrynskyi e Rakitskyi. Alla guida della squadra un olandese, Partick van Leeuwen.

Formazione tipo (4-3-3): Riznyk; Konoplya, Bondar, Matvienko, AZAROVI; Bondarenko, Stepanenko, Sudakov; Zubkov, Traoré, NEWERTON. All. PATRICK VAN LEEUWEN.

Coefficiente di difficoltà: 6/10

SALISBURGO

L'ottimo lavoro fatto negli anni dal Salisburgo in Europa League ha permesso all'Austria di conquistarsi di diritto un posto nella fase a gironi, togliendo alla Red Bull il disagio dei playoff, per moltissimi anni divenuti un ostacolo insormontabile. Come ogni anno diversi giocatori hanno preso altri lidi: Sesko e Seiwald vanno dal "fratello" Lipsia, Okafor al Lipsia, Adamu al Friburgo e Kohn al Monaco. La squadra ha comunque investito oltre 30 milioni per rinforzarsi, il target sempre quello dei giovanissimi, meglio se Under 20. Avversario che della freschezza fa la sua arma di forza, ma certamente non tra gli avversari più ostici nella corsa agli ottavi di finale. Occhi sul croato Sucic sulla trequarti e sul centrale difensivo serbo Pavlovic: entrambi sono destinati a diventare il prossimo anno uomini mercato.

Formazione tipo (4-3-1-2): Schlager, Dedic, Solet, Pavlovic, TERZIC; BIDSTRUP, Gourna-Douath, Kjaergaard; Sucic; Fernando, Koita All. GERHARD STRUBER.

Coefficiente di difficoltà: 6/10

BRAGA

Squadra che ha cambiato tantissimo, il Braga si ripresenta nel più prestigioso palcoscenico europeo 11 anni dopo. All'epoca dovette ringraziare lo sciagurato cucchiaio di Maicosuel che distrusse i sogni dell'Udinese. La squadra di Arthur Jorge per l'occasione ha deciso di dare esperienza alla rosa con gli innesti del 39enne José Fonte e del 36enne Joao Moutinho, che si aggiungono al già presente Pizzi. La stella è Ricardo Horta, capitano e trequartista: i suoi assist, 5 in 4 partite, sono stati determinanti in questi preliminari. Ha anche il gol facile, già 2 nelle prime 2 di campionato e 17 la passata stagione. Un gradino sotto Benfica e Porto, il Braga è destinato a un ruolo da comprimario: più realistico vederlo puntare al terzo posto, che vale l'Europa League, che gli ottavi di finale.

Formazione tipo (4-2-3-1): Matheus; GOMEZ, FONTE, NIAKATE, MARIN; Al-Musrati, MOUTINHO; RONY LOPES, Ricardo Horta, BRUMA; Ruiz. All. Arthur Jorge.

Coefficiente di difficoltà: 7/10

PSV EINDHOVEN

Peter Bosz è tornato in patria dopo alcune esperienze non indimenticabili fra Germania e Francia. Raccoglie il testimone da Ruud van Nistelrooy il cui rapporto si è chiuso in modo burrascoso. Champions conquistata nonostante le cessioni a gennaio di Gakpo e Madueke. Nel frattempo sta crescendo la stella di Bakayoko, grande protagonista dei turni preliminari a suon di assist. Spazzate via Sturm Graz e Rangers, la squadra si presenta ai nastri di partenza in gran spolvero, con 2 vittorie in altrettante partite di Eredivisie. Squadra insidiosa e spettacolare, forse però non in grado di reggere l'urto della fase a gironi: ultima qualificazione agli ottavi nel 2015/16.

Formazione tipo (4-3-3): Benitez; DEST, Boscagli, Teze, Van Aanholt; Sangaré, SCHOUTEN, Veerman; Bakayoko, De Jong, LANG. All. PETER BOSZ.

Coefficiente di difficoltà: 7/10

STELLA ROSSA

Per la prima volta nella sua storia, lo Stella Rossa giocherà la fase a gironi senza passare dai preliminari. Merito dell'ottimo lavoro fatto in questi anni in Europa da parte dei club serbi. A Belgrado non si sono fatti trovare impreparati in sede di mercato. L'allenatore è l'israeliano Barak Bakhar, che per intenderci l'anno scorso ha fatto piangere la Juventus sulla panchina del Maccabi Haifa. Gioca con un 3-5-2 che punta a una certa solidità difensiva, importante in questo torneo per non prendere imbarcate. I nuovi acquisti Krasso (attaccante, dal Saint-Etienne), Olayinka (attaccante, dallo Slavia Praga) e Stamenica (centrocampista, dal Copenaghen) hanno innalzato il livello. Dietro il ritorno di Degenek copre il buco lasciato da Erakovic, ceduto allo Zenit. Squadra tra le più abbordabili del lotto, occhio però all'effetto "Marakana".

Formazione tipo (3-5-2): GLAZER; Mihajlovic, DEGENEK, Dragovic; Bukari, Stamenic, Ivanic, Kangwa, Mitrovic; KRASSO, OLAYINKA. All. Barak Bakhar.

Coefficiente di difficoltà: 5/10

COPENAGHEN

I danesi si presentano a questa Champions dopo aver superato 3 turni: tutto facile con gli islandesi del Breidablik, poi avanti col brivido contro Sparta Praga e Rakow. Difficile aspettarsi un ruolo che non sia da comprimaria. Gironi superati solo una volta nella storia, nell'edizione 2010/11 e questa squadra non sembra poter ricalcare le gesta di quella di 13 anni fa. Non manca gente di una certa esperienza, come lo svedese Claesson a centrocampo e l'ala sinistra Elyounoussi, arrivato dal Southampton. Spicca il portiere Grabara, cercato in estate dalla Fiorentina e si rivede Vavro, che non ha lasciato grandi ricordi alla Lazio ma che in Danimarca ha trovato la sua dimensione, segnando anche un gol pesante ai playoff.

Formazione tipo (4-3-3): Grabara; Jelert, Vavro, Khocholava, MELING; Claesson, Falk, Lerager; Gonçalves, LARSSON, ELYOUNOUSSI. All. Jacob Neestrup.

Coefficiente di difficoltà: 5/10