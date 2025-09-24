Stop ai tifosi Eintracht a Napoli, il club non ci sta: "In Italia è prassi, valuteremo ricorso"

vedi letture

"Dobbiamo riconoscere che la strategia di escludere i tifosi ospiti dalle partite ad alto rischio è ormai diventata una pratica comune nel calcio italiano, sia a livello nazionale che internazionale". Come riporta Sportmediaset, questo è l'attacco del consiglio direttivo dell'Eintracht Francoforte, Philipp Reschke, dopo il confronto con il ministero degli Interni di Roma sulla scelta di vietare ai tifosi tedeschi di recarsi a Napoli per la partita di Champions League tra gli azzurri e l'Eintracht in programma il prossimo 4 novembre.

"Condividiamo l'opinione che, visti gli incidenti del 2023, questa sarebbe stata certamente una partita eccezionalmente ad alto rischio. Ma i divieti per i tifosi sono e rimangono la risposta sbagliata. E le sedi tedesche, in particolare, ne sono la migliore dimostrazione nel calcio internazionale per club". Il club tedesco ha poi ricordato che, nel corso della riunione tenutasi nel tardo pomeriggio di ieri, le autorità hanno annunciato ulteriori misure supplementari per impedire in larga misura ai tifosi dell'Eintracht di recarsi a Napoli. Saranno attentamente esaminate le possibilità di successo, la fondatezza e l'opportunità di eventuali ricorsi contro il decreto, ha comunicato l'Eintracht.