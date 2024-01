UFFICIALE - Crisi Barça, Xavi non si dimette ma annuncia: “Lascio il 30 giugno”

Dopo il ko interno per 5-3 contro il Villarreal, Xavi non è stato esonerato. Tuttavia il tecnico ha annunciato il suo addio a fine stagione

Dopo il ko interno per 5-3 contro il Villarreal, dalla Spagna riportano la decisione della dirigenza del Barcellona sul futuro del tecnico Xavi: "Il Barcellona non esonererà Xavi. L'idea del club è quella di continuare con lui, a meno che non decida di dimettersi".

È intervenuto successivamente lo stesso allenatore blaugrana a fare chiarezza in conferenza stampa. Xavi ha annunciato che non si dimetterà, ma che lascerà il club il 30 giugno, quindi a fine stagione. "Lascierò il Barcellona a giugno. Abbiamo raggiunto un punto di non ritorno. È tempo di cambiare. Come culé (tifoso del Barcellona, ndr), penso che sia il momento di andare via. Ho parlato con la dirigenza e con il club oggi. Lascerò il 30 giugno.

Questo club ha bisogno di un cambio di dinamica. Lasciare il Barça è la decisione migliore possibile per tutte le parti coinvolte. Sono il principale responsabile, quindi i giocatori finalmente si sentiranno liberi ora".