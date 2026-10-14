Villarreal-Napoli, festa sui giornali spagnoli: “Finalmente la vittoria”. Interrotto un digiuno di 4 anni
La vittoria per 3-1 contro il Napoli di Massimiliano Allegri ha un significato speciale per il Villarreal, che torna a conquistare un successo in Champions League dopo quattro anni e 12 partite senza vittorie. Un risultato accolto con grande entusiasmo dalla stampa spagnola, che celebra la prestazione della formazione allenata da Iñigo Pérez. Il quotidiano As sintetizza la soddisfazione per il successo europeo con un titolo emblematico: “Finalmente è arrivata la vittoria”. Un traguardo importante per il Sottomarino Giallo, capace di imporsi sugli azzurri e di interrompere una lunga serie negativa nella massima competizione continentale.
Villarreal-Napoli 3-1, da As a Mundo Deportivo: i titoli dei quotidiani spagnoli
Anche Mundo Deportivo sottolinea il valore del risultato ottenuto contro il Napoli, parlando di “fantasmi allontanati” dopo il prolungato digiuno europeo del Villarreal. Ancora più celebrativo El Periódico Mediterráneo, che sceglie il titolo “EuroVillarreal” per raccontare il successo della squadra di Iñigo Pérez. Tre interpretazioni accomunate dall'entusiasmo per una vittoria attesa da tempo, arrivata al termine di una partita nella quale gli spagnoli hanno saputo approfittare delle difficoltà del Napoli. Particolarmente negativa la ripresa degli azzurri, incapaci di reagire e di contrastare efficacemente il gioco degli avversari.
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