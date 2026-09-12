L'Arsenal vince 2-0 ma soffrendo: il Sunderland crea tante palle gol e sbaglia un rigore

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L’Arsenal vince 2-0 col Sunderland, che crea tre grandi occasioni e sbaglia un rigore mostrando più pericolosità del Napoli in Champions

L’Arsenal conquista un’altra vittoria, maturando un 2-0 sul campo del Sunderland al termine di una partita sofferta. I padroni di casa hanno infatti calciato 12 volte contro le 11 dei Gunners, costruendo tre grandi occasioni e producendo 1.64 xG. L’episodio più pesante è arrivato al 56’, quando Enzo Le Fée ha fallito il rigore del possibile vantaggio; due minuti dopo Bruno Guimarães ha sbloccato la gara, mentre Bukayo Saka ha firmato il raddoppio dal dischetto al 97’, dopo l’espulsione di Mandava.

Il Sunderland ha dunque creato più di quanto fosse riuscito a fare il Napoli pochi giorni prima al Maradona. Gli azzurri, sconfitti 1-0 nella prima giornata della league phase di Champions League, avevano trascorso gran parte della sfida nella propria metà campo, lasciando all’Arsenal sei grandi occasioni, 26 tiri e 4.05 xG. Questa volta la squadra di Mikel Arteta ha concesso molto di più, riuscendo però a mantenere nuovamente la porta inviolata e a portare a casa il risultato pieno.