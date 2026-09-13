Arsenal, il Sunderland non ha atteso ma ha creato tanto. Arteta: "E' stata durissima"

vedi letture

Nonostante la vittoria per 2-0 su un campo ostico come quello del Sunderland, il tecnico dell'Arsenal Mikel Arteta ai microfoni di TNT Sport si è soffermato con rabbia sul rigore concesso ai Balck Cats e per sua fortuna parato da Raya in una gara durissima in cui i gunners sono stati messi a dura prova da un avversario che non ha atteso ma ha risposto colpo su colpo: "Poteva andare in modo molto diverso. È inaccettabile: a questi livelli può cambiare l'andamento della stagione, del campionato. L'ho rivisto dieci volte per esserne sicuro. Quando l'ho visto dal vivo, ho pensato: 'Non è possibile'. Non può succedere. Nei miei 27 anni di calcio, non è rigore in nessun caso, in nessun contesto, a nessun livello, in nessun campionato".

Sul portiere Raya: "Incredibile. È un giocatore che decide le partite quando ne abbiamo bisogno. Grande merito al Sunderland, per come ha giocato e per come è allenata la squadra. Sono davvero una buona squadra, non voglio togliere loro alcun merito. Ti rendono la vita difficile. Hanno coraggio e una grande comprensione di ciò che serve. È stata durissima, ma sono felicissimo. Abbiamo vissuto una settimana davvero impegnativa: abbiamo vinto contro il Chelsea, contro il Napoli e poi siamo venuti qui vincendo ancora".