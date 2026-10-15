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Atalanta-Pafos, le formazioni ufficiali: tanti cambi per Sarri, c'è Elmas titolare

Atalanta-Pafos, le formazioni ufficiali: tanti cambi per Sarri, c'è Elmas titolareTuttoNapoli.net
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Oggi alle 19:50Conference League
di Francesco Carbone
L’Atalanta debutta nella League Phase di Conference League alla New Balance Arena contro i ciprioti del Pafos. Ecco le formazioni ufficiali.

Prende il via il cammino dell’Atalanta nella League Phase di Conference League. Dopo aver conquistato l’accesso alla fase campionato eliminando l’Hapoel Tel Aviv nei playoff, la squadra nerazzurra torna in campo davanti al proprio pubblico per affrontare il Pafos, formazione cipriota.

Atalanta-Pafos, calcio d’inizio alle 21: le scelte degli allenatori

La sfida si disputa questa sera alla New Balance Arena di Bergamo, con fischio d’inizio fissato alle 21. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per la prima giornata della competizione.

Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Kolasinac, Bernasconi; Pasalic, Gaetano; Elmas, Raspadori, Zalewski; Scamacca.
A disposizione: Ederson, Idele, Krstovic, Obric, Rowe, Samardzic, Sonzogni, Sportiello, De Ketelaere.
Allenatore: Maurizio Sarri

Pafos (4-3-3): Majecki; Bruno, Mmaee, David Luiz, N. Ioannou; Pepe, Sunjic, Quina; Dragomir, Lelé; Biel.
A disposizione: K. Ioannou, Papastylianou, Petrou, Guga, Sema, Anderson, Michele, Alexandre Brito, Evzona, Kais, Correia.
Allenatore: Sà Pinto.