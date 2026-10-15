Atalanta-Pafos, le formazioni ufficiali: tanti cambi per Sarri, c'è Elmas titolare
Prende il via il cammino dell’Atalanta nella League Phase di Conference League. Dopo aver conquistato l’accesso alla fase campionato eliminando l’Hapoel Tel Aviv nei playoff, la squadra nerazzurra torna in campo davanti al proprio pubblico per affrontare il Pafos, formazione cipriota.
Atalanta-Pafos, calcio d’inizio alle 21: le scelte degli allenatori
La sfida si disputa questa sera alla New Balance Arena di Bergamo, con fischio d’inizio fissato alle 21. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per la prima giornata della competizione.
Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Kolasinac, Bernasconi; Pasalic, Gaetano; Elmas, Raspadori, Zalewski; Scamacca.
A disposizione: Ederson, Idele, Krstovic, Obric, Rowe, Samardzic, Sonzogni, Sportiello, De Ketelaere.
Allenatore: Maurizio Sarri
Pafos (4-3-3): Majecki; Bruno, Mmaee, David Luiz, N. Ioannou; Pepe, Sunjic, Quina; Dragomir, Lelé; Biel.
A disposizione: K. Ioannou, Papastylianou, Petrou, Guga, Sema, Anderson, Michele, Alexandre Brito, Evzona, Kais, Correia.
Allenatore: Sà Pinto.
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