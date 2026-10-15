Conference, i finali delle 18.45: successi per Panathinaikos e Trabzonspor, caos in Hajduk-Ajax
Le gare delle 18:45 di Conference League regalano risultati importanti in vista del prosieguo della prima giornata. Vincono il Trabzonspor e il Panathinaikos, mentre l’Ajax incassa una sconfitta contro l’Hajduk Spalato. L’attenzione si sposta ora sull’Atalanta, attesa alle 21 dalla sfida contro il Pafos, con gli olandesi che saranno proprio i prossimi avversari della squadra bergamasca.
Conference League, Hajduk-Ajax sospesa per i fumogeni: finisce 2-1
La partita tra Hajduk Spalato e Ajax è stata sospesa a causa dell’ingente quantità di fumogeni lanciati dai tifosi della squadra croata. Dopo l’interruzione, la gara è ripresa e si è conclusa con il successo dell’Hajduk per 2-1, lasciando l’Ajax a mani vuote.
Conference League, i risultati delle gare delle 18.45
CSKA Sofia-Monaco 1-2
Egnatia-Midtjylland 1-1
Gent-Aarhus 1-0
Hajduk Spalato-Ajax 2-1
KuPS-Trabzonspor 2-4
Lugano-Stella Rossa 3-2
Mjallby-Inter Escaldes 2-0
Panathinaikos-Borac 2-1
Riga-Kairat Almaty 1-1
Univ-Craiova-Getafe 1-1
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