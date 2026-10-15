Atalanta-Pafos, Raspadori come De Bruyne: segna su rigore e si infortuna

Atalanta-Pafos, Raspadori come De Bruyne: segna su rigore e si infortunaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 21:20Conference League
di Francesco Carbone
Giacomo Raspadpri firma il raddoppio dell'Atalanta dagli undici metri, ma subito dopo accusa un problema muscolare ed è costretto a uscire al 20’.

Gioia per il gol, preoccupazione per le condizioni fisiche. Giacomo Raspadori trova la rete del 2-0 dell’Atalanta contro il Pafos su calcio di rigore, ma subito dopo accusa un problema muscolare ed è costretto a chiedere il cambio. L’attaccante, ex Napoli e reduce dall’esperienza all’Atlético Madrid, lascia il campo al 20’, sostituito da Charles De Ketelaere.

Raspadori come De Bruyne: il precedente in Napoli-Inter

La dinamica richiama quanto accaduto a Kevin De Bruyne il 25 ottobre 2025, durante Napoli-Inter. Anche il centrocampista belga aveva accusato un problema al flessore subito dopo aver calciato un rigore, trasformato per portare in vantaggio gli azzurri. La partita si era poi conclusa 3-1 in favore del Napoli.