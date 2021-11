Due reti e un rigore sbagliato: Roma convincente e determinata, Zorya non pervenuto

Una Roma autoritaria e determinata conduce per 2-0 al termine del primo tempo contro lo Zorya. Roma in vantaggio al 15'. Azione in velocità dei giallorossi: Zaniolo apre per El Shaarawy, che vola sulla corsia sinistra e serve un assist al bacio per Carles Perez, che non lascia scampo al portiere avversario. Zaniolo trova la rete del raddoppio per la Roma. Percussione centrale di Veretout, che arriva al limite dell'area e apre a destra per Zaniolo. Controllo e tiro rasoterra che non lascia scampo a Matsapura.