Fiorentina ai quarti di Conference! Vittoria al 96’ sul campo del Rakow
La Fiorentina si qualifica ai quarti di finale di Conference League per il quarto anno consecutivo, vincendo 2-1 sul campo del Rakow nel ritorno. La viola crea le occasioni più pericolose soprattutto nella prima frazione, con Kean protagonista, mentre i polacchi costruiscono poche situazioni concrete. Il primo tempo si chiude sullo 0-0.
Il racconto del secondo tempo
La ripresa inizia subito con ritmo e colpi di scena: dopo soli 21 secondi Struski porta in vantaggio il Rakow con una fulminea discesa in corsia. L’1-0 sveglia la Fiorentina, e al 60’ Vanoli sostituisce Kean, che reagisce platealmente al cambio. A metà ripresa arriva il pareggio che vale la qualificazione: il subentrato Piccoli fa sponda per Ndour, il cui tiro deviato finisce in rete. Poco prima del 90’, grande spavento per i viola: Christensen, uscendo su Brunes, viene inizialmente punito con un rigore, poi annullato dal VAR e ammonito per simulazione. A chiudere la partita ci pensa Pongracic al 96’, che sfrutta l’uscita del portiere avversario e deposita l’1-2 nello specchio vuoto, consolidando così il passaggio della Fiorentina ai quarti.
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