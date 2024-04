La Fiorentina non va oltre lo 0-0 a Plzen: si deciderà tutto al Franchi

Finisce 0-0 tra Viktoria Plzen e Fiorentina.

Finisce 0-0 tra Viktoria Plzen e Fiorentina. Prestazione incolore e sottotono della squadra viola di Vincenzo Italiano che non riesce a trovare soluzioni in grado di abbattere il muro dei cechi, che invece reggono e strappano un pareggio. La qualificazione è in bilico, tutto si deciderà al ritorno, al Franchi, il prossimo 18 aprile.