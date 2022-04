La Roma soffre, ma cresce e chiude il primo tempo in vantaggio: Bodo/Glimt sotto 1-0

Si parte su buoni ritmi in Norvegia con il Bodo/Glimt che mette subito in chiaro di voler giocare a viso aperto e senza timori reverenziali nei confronti della Roma.

Si parte su buoni ritmi in Norvegia con il Bodo/Glimt che mette subito in chiaro di voler giocare a viso aperto e senza timori reverenziali nei confronti della Roma. I norvegesi cercano con insistenza le corsie laterali, specialmente la destra dove agisce Koomson, ma i giallorossi pressano e chiudono bene per poi ripartire. Sono i padroni di casa a rendersi più pericolosi nel primo quarto d’ora di gioco: prima con un tiro di Saltnes da appena dentro l’area deviato a lato e poi con un tiro-cross insidioso di Vetlesen che però non trova alcun compagno pronto alla deviazione.

La Roma fatica a ripartire con pericolosità e aprire spazi in una retroguardia molto attenta e compatta, solo al 27° i giallorossi infatti vanno al tiro con Mkhitaryan che però calcia centralmente. L’occasione più ghiotta arriva però dieci minuti dopo con Abraham che compie una grande giocata al limite per saltare il marcatore e calciare in porta, ma Haikin gli chiude lo specchio. Dall’angolo seguente doppio tentativo di Pellegrini direttamente dalla bandierina con il portiere norvegese che entrambe le volte sventa il pericolo. Il gol è però nell’aria e arriva al 43° con Pellegrini pescato perfettamente da Mkhitaryan sul centrosinistra dell’area di rigore: botta potente sul primo palo, Haikin battuto e Roma in vantaggio all’intervallo.