Marsiglia eliminato, Milik peggiore in campo: pioggia di critiche dalla stampa francese

L’Olympique Marsiglia è stato eliminato dalla Conference League ad un passo dalla finale. I francesi non sono andati oltre lo 0-0 casalingo contro il Feyenoord e, in virtù del 3-2 dell’andata in favore degli olandesi, sono stati eliminati. Arek Milik, entrato nella ripresa al posto dell’infortunato Payet, è stato ritenuto il peggiore in campo e la stampa francese non ha esitato a criticare aspramente l’ex Napoli.