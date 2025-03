Ufficiale Panathinaikos-Fiorentina, le formazioni: torna Kean! Out de Gea, 7 i titolari

Alle ore 18:45 scende in campo la Fiorentina, impegnata nell'andata degli ottavi di finale di Conference League sul campo del Panathinaikos, ad Atene. Un paio di sorprese riservate da Palladino nella scelta degli uomini per i 90 minuti dello Spyros Louis: confermato Terracciano in porta, davanti a lui Moreno e Comuzzo che rientrano nei tre di difesa, a discapito di Pongracic, mentre Dodo e Gosens agiscono ancora a tutta fascia. Chance da titolare per Fagioli in mezzo, si rivede anche Richardson. Davanti torna Kean, con lui Beltran. Tra i greci qualche volto noto della Serie A in campo: oltre al portiere Dragowski, ex della sfida, anche Djuricic e Swiderski, con l'ex Hellas Verona che guida l'attacco dal centro.

Di seguito le formazioni ufficiali della partita, che sarà arbitrata dal belga Lambrechts.

PANATHINAIKOS (3-4-2-1): Dragowski; Arao, Ingason, Maksimovic; Kotsiras, Ounahi, Siopis, Mladenovic; Tete, Djuricic; Swiderski.

A disposizione: Lodygin, Lilo, Vagiannidis, Max, Ioannidis, Gnezda Cerin, Mancini, Fikaj, Jeremejeff, Bregou, Ntampizas.

Allenatore: Rui Vitoria.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Moreno, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Fagioli, Mandragora, Richardson, Gosens; Beltran, Kean.

A disposizione: Martinelli, De Gea, Pongracic, Gudmundsson, Zaniolo, Cataldi, Baroncelli, Caprini, Harder, Parisi.

Allenatore: Raffaele Palladino.