UFFICIALE - La Fiorentina prende il posto della Juve: viola ammessi in Conference League

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Attraverso il suo profilo Twitter, la Fiorentina ha reso noto che parteciperà alla prossima edizione di Uefa Europa Conference League. La presenza dei viola nel torneo, dopo l'esclusione della Juventus per le irregolarità a livello di bilancio, non era in discussione ma adesso ci ha pensato la stessa società a fare chiarezza, dopo aver ricevuto comunicazione formale da parte delle autorità competenti. Ecco il post: