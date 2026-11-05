De Luca: “Che umiliazione! Il Napoli torni con l’accordo con Farioli e gli dia carta bianca!”

Diego De Luca propone Farioli per il futuro del Napoli dopo la pesante sconfitta contro il Porto.

La pesante sconfitta del Napoli contro il Porto scatena nuove critiche e alimenta il dibattito sul futuro della panchina azzurra. Il giornalista Diego De Luca, attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo X, ha espresso tutta la sua delusione per il risultato, indicando nell'attuale allenatore dei portoghesi, Francesco Farioli, il profilo sul quale il club partenopeo dovrebbe puntare per avviare un nuovo progetto tecnico.

De Luca invoca Farioli: carta bianca sul nuovo ds e sul mercato

Il giornalista ha auspicato un cambiamento profondo nella gestione sportiva del Napoli, proponendo di affidare a Farioli un ruolo centrale anche nelle scelte dirigenziali e nella costruzione della rosa, attraverso un mercato sostenibile e orientato sui giovani motivati. Questo il suo messaggio integrale: “Che umiliazione. Che mortificazione. Il Napoli torni dal Portogallo con Farioli in tasca per i prossimi anni e gli dia carta bianca su scelta nuovo ds e sul mercato, sostenibile, basato su giovani che hanno voglia”.