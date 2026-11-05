Allegri, gestione fallimentare: da domani la squadra può andare in ritiro

La pesantissima sconfitta del Napoli sul campo del Porto apre ufficialmente una crisi che coinvolge squadra, allenatore e società

La pesantissima sconfitta del Napoli sul campo del Porto apre ufficialmente una crisi che coinvolge squadra, allenatore e società. Il 4-1 incassato in Portogallo rischia di compromettere definitivamente il cammino degli azzurri in Champions League, mentre aumentano le contestazioni nei confronti di Massimiliano Allegri. Nell'edizione odierna, La Repubblica dedica un'analisi durissima al momento del Napoli, mettendo in discussione soprattutto il lavoro svolto dal tecnico.

"Cronaca di una disfatta annunciata. Il Napoli sta andando a fondo nella notte del Do Dragao e ha compromesso in maniera quasi definitiva il suo cammino in Champions League", scrive il quotidiano, che evidenzia anche il rendimento estremamente negativo della squadra: "Impietosi i numeri per Allegri che ha perso la metà delle partite giocate (7 su 14). Deludente la sua avventura sulla panchina azzurra".

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La situazione è diventata esplosiva anche sul fronte della tifoseria. I circa duemila sostenitori presenti a Porto hanno duramente contestato la squadra al termine della partita, riservando critiche anche al presidente Aurelio De Laurentiis per le scelte compiute durante il mercato estivo.

Ma è soprattutto la posizione dell'allenatore a finire sotto la lente d'ingrandimento. Repubblica parla apertamente di una "nuova gestione tecnica, fallimentare al netto di ogni alibi", sottolineando come le responsabilità non possano essere attribuite esclusivamente alle carenze della rosa o alle difficoltà incontrate in questa prima parte di stagione.

Intanto, per provare a invertire la rotta, potrebbe arrivare una decisione drastica. Secondo quanto riportato dal quotidiano, "Da domani la squadra potrebbe andare in ritiro".