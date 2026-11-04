Lite De Bruyne-Lucca a Porto, parole grosse in campo: la ricostruzione

Tensione in Porto-Napoli: battibecco tra De Bruyne e Lucca, intervengono Piccinini e Ambrosini.

La pesantissima sconfitta del Napoli contro il Porto per 4-1 in Champions League porta con sé anche un episodio di forte tensione tra due calciatori azzurri. All'82° minuto, nel concitato finale della sfida disputata all'Estádio do Dragão, Kevin De Bruyne e Lorenzo Lucca sono stati protagonisti di un acceso battibecco a ridosso dell'area di rigore portoghese. Il centrocampista belga ha rivolto una dura strigliata al compagno di squadra, provocando la reazione dell'attaccante italiano. I due si sono fronteggiati a muso duro, accompagnando il confronto con gesti particolarmente plateali, in una scena che ha evidenziato il nervosismo della formazione allenata da Massimiliano Allegri.

De Bruyne-Lucca, volano parole grosse: la ricostruzione di Prime Video e il commento dei telecronisti

Secondo quanto ricostruito dai colleghi di Amazon Prime Video, Lucca avrebbe risposto con toni molto accesi al rimprovero di De Bruyne, rivolgendosi al belga con queste parole: “Perché parli? Perché parli? Va*****o”. Un episodio che non è passato inosservato neppure durante la telecronaca della partita. Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini hanno infatti commentato il confronto tra i due giocatori sottolineando il clima di tensione: “È stata una scena non bella da vedere. Nervosismo in casa Napoli”. Il battibecco rappresenta un ulteriore segnale delle difficoltà attraversate dagli azzurri, reduci da una serata europea disastrosa e chiamati a ritrovare compattezza anche all'interno dello spogliatoio.