Video Beukema: “Dobbiamo parlare meno e lavorare di più! Non possiamo subire questi gol”

Sam Beukema analizza il crollo del Napoli a Porto: gli errori sui calci d'angolo, la crisi e la necessità di reagire contro la Lazio.

Sam Beukema, difensore del Napoli, analizza con amarezza la pesante sconfitta del Napoli per 4-1 contro il Porto, nella quarta giornata della fase campionato di Champions League. Il difensore olandese, intervenuto in mixed-zone, ha parlato delle difficoltà attraversate dalla squadra, soffermandosi soprattutto sugli errori difensivi, sulla necessità di ritrovare carattere e sulla reazione attesa nella prossima sfida di campionato contro la Lazio. Beukema ha ribadito che il gruppo è consapevole delle proprie qualità, ma deve dimostrarle sul campo, evitando di ripetere gli stessi errori.

Questa sera non si parla di tasso tecnico o di tattica, ma anche di quello che succede nel gruppo. Serve una risposta di carattere e grinta. Cosa vi dite nello spogliatoio?

“Certo, vogliamo dimostrare questa risposta a tutti, ma anche a noi stessi, perché sappiamo le nostre qualità, abbiamo qualità dentro questo gruppo. Però, se non vinci e hai di nuovo un'altra delusione oggi, non è ovviamente facile. Non c'è tanto tempo, perché domenica c'è un'altra grande partita e ovviamente vogliamo chiudere questo periodo meno positivo. Questo è il nostro obiettivo e adesso dobbiamo recuperare, pensare alla prossima, riguardare bene i gol che abbiamo subito, imparare velocemente da questo e reagire domenica”.

Allegri ha detto che siete arrabbiati e che non può rimproverare nulla ai ragazzi. Cosa ne pensate?

“Ha detto quello, sì. Si vedeva che abbiamo dato ovviamente tutto, però ha detto anche che non possiamo subire due gol da calcio d'angolo, soprattutto a questo livello. Perché, come ho detto prima, i dettagli fanno la differenza a questo livello. Due calci d'angolo così non sono possibili, dobbiamo riguardare subito questo perché non può succedere”.

Sette sconfitte in quattordici gare stagionali, un rendimento che non si registrava dalla stagione 1997-98. Cosa manca a questa squadra all'interno dello spogliatoio? Sono problemi tecnici, psicologici o tattici? Come si risolve questa situazione?

“Secondo me non è una cosa molto tecnica o tattica. Dobbiamo parlare meno e lavorare molto di più per questa maglia, per i tifosi, per tutti quanti, perché ovviamente non siamo contenti, siamo arrabbiati e dobbiamo rispondere domenica e chiudere questo ciclo bene prima della sosta”.