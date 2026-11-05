"Spogliatoio del Napoli una polveriera, parte il tutti contro tutti": l'allarme della Gazzetta

La pesante sconfitta contro il Porto in Champions League rischia di lasciare conseguenze ancora più profonde in casa Napoli.

La pesante sconfitta contro il Porto in Champions League rischia di lasciare conseguenze ancora più profonde in casa Napoli. Oltre ai risultati deludenti e a una crisi tecnica sempre più evidente, a preoccupare è adesso anche il clima all'interno dello spogliatoio azzurro. Il diverbio in campo tra Kevin De Bruyne e Lorenzo Lucca, durante la sfida del Dragao, rappresenterebbe il segnale di una tensione ormai difficilmente controllabile.

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fotografa una situazione particolarmente delicata: "La tensione è massima e lo spogliatoio del Napoli dimostra di essere una polveriera". Un allarme che va ben oltre la singola sconfitta e coinvolge la tenuta complessiva del gruppo guidato da Massimiliano Allegri.

Napoli spaccato, tensione alle stelle dopo il litigio tra De Bruyne e Lucca

Il quotidiano sottolinea come il rischio di compromettere definitivamente la stagione sia sempre più concreto: "Ora, o si ritrova una compattezza vera o il rischio di buttare via la stagione già a novembre diventa serissimo".

Non è soltanto una questione di risultati, ma anche di identità e rapporti interni. La Gazzetta descrive infatti un "Napoli al buio", una squadra "senza identità" e adesso "anche spaccata all'interno".

Il passaggio più significativo riguarda proprio la difficoltà di mantenere unito il gruppo nei momenti di maggiore pressione: "Perché è facile parlare di gruppo unito quando si cerca una chiave per uscire dalla crisi. Più complicato diventa restare compatti dopo l'ennesima figuraccia".

La conclusione del quotidiano è particolarmente dura: "E il tutti contro tutti sembra già cominciato".