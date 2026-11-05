"Spogliatoio del Napoli una polveriera, parte il tutti contro tutti": l'allarme della Gazzetta
La pesante sconfitta contro il Porto in Champions League rischia di lasciare conseguenze ancora più profonde in casa Napoli. Oltre ai risultati deludenti e a una crisi tecnica sempre più evidente, a preoccupare è adesso anche il clima all'interno dello spogliatoio azzurro. Il diverbio in campo tra Kevin De Bruyne e Lorenzo Lucca, durante la sfida del Dragao, rappresenterebbe il segnale di una tensione ormai difficilmente controllabile.
L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fotografa una situazione particolarmente delicata: "La tensione è massima e lo spogliatoio del Napoli dimostra di essere una polveriera". Un allarme che va ben oltre la singola sconfitta e coinvolge la tenuta complessiva del gruppo guidato da Massimiliano Allegri.
Napoli spaccato, tensione alle stelle dopo il litigio tra De Bruyne e Lucca
Il quotidiano sottolinea come il rischio di compromettere definitivamente la stagione sia sempre più concreto: "Ora, o si ritrova una compattezza vera o il rischio di buttare via la stagione già a novembre diventa serissimo".
Non è soltanto una questione di risultati, ma anche di identità e rapporti interni. La Gazzetta descrive infatti un "Napoli al buio", una squadra "senza identità" e adesso "anche spaccata all'interno".
Il passaggio più significativo riguarda proprio la difficoltà di mantenere unito il gruppo nei momenti di maggiore pressione: "Perché è facile parlare di gruppo unito quando si cerca una chiave per uscire dalla crisi. Più complicato diventa restare compatti dopo l'ennesima figuraccia".
La conclusione del quotidiano è particolarmente dura: "E il tutti contro tutti sembra già cominciato".
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