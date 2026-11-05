Dimissioni Allegri? La posizione del tecnico è chiara
La pesante sconfitta per 4-1 sul campo del Porto certifica il momento di profonda difficoltà attraversato dal Napoli, ancora una volta battuto in Champions League. Nell'edizione odierna, Il Mattino si sofferma sulla posizione di Massimiliano Allegri, analizzando le dichiarazioni rilasciate dal tecnico dopo la partita e sottolineando come, nonostante una situazione sempre più complicata, l'allenatore non prenda minimamente in considerazione l'ipotesi delle dimissioni.
Napoli nel caos, Allegri a rischio ma esclude le dimissioni
"Da oggi la crisi del Napoli è ufficiale. Il crollo mentale dopo l'ultima ora è una costante di questa stagione e Massimiliano Allegri non può non sentirsi un allenatore a rischio. Lui non pensa alle dimissioni, almeno ieri sera nel ventre dello stadio del Drago, non ne ha fatto cenno. È un pensiero che non lo sfiora nella mente".
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