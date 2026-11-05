Podcast Caporale smentisce Allegri: “70’ buoni? 2T da cancellare tutto ed anche parte del primo!”

Carlo Caporale a Radio Tutto Napoli analizza la crisi azzurra: difesa fragile, tensioni nello spogliatoio e appello alla società.

La pesante sconfitta del Napoli per 4-1 contro il Porto alimenta le preoccupazioni sul momento della squadra di Massimiliano Allegri. Intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania, il giornalista Carlo Caporale ha espresso un giudizio durissimo sulla prestazione degli azzurri, sottolineando come le difficoltà non possano essere ricondotte esclusivamente al calo fisico nella ripresa. Secondo Caporale, il Napoli mostra evidenti problemi difensivi e una fragilità che emerge ogni volta che gli avversari aumentano la pressione: “Un pianto greco, diciamo, dall'inizio alla fine, perché la squadra è scesa in campo e ha cominciato a subire chiaramente la pressione del Porto che, una volta raggiunto sul pareggio, sapeva bene, e lo sapevamo tutti, l'abbiamo detto anche in pre-gara, che questa era una gara per loro fondamentale per tentare di aspirare ancora al passaggio del turno. Quindi era necessaria la vittoria e il Porto ha cominciato un po' a intensificare i ritmi, a pressare e a venire avanti. Il Napoli si è sciolto per l'ennesima volta, come è successo a Torino, come è successo in tante altre partite. Ma io non lo attribuirei sempre a questo discorso del Napoli che crolla nel secondo tempo e alla questione fisica. Il Napoli crolla perché non tiene, ma non tiene sotto tutti i punti di vista, credo soprattutto dal punto di vista difensivo. Noi ce ne accorgiamo, era palese che alla prima palla che attraversava l'area di rigore, anche buttata a caso, si creasse qualcosa di pericoloso. Tanto è vero che a un certo punto ci ha pensato Politano a dare l'assist a un giocatore del Porto e Meret ci ha messo una pezza, anche con fortuna. Si è trovato la palla in mezzo alle gambe, poi si è girato di scatto ed è riuscito a bloccarla. Questo per dire che in questi termini è anche difficile fare risultato”.

Caporale sulle tensioni nel Napoli: “Problemi di spogliatoio evidenti, la società faccia chiarezza”

Il giornalista ha poi spostato l'attenzione sulle dichiarazioni di Matteo Politano e Scott McTominay e sul battibecco tra Kevin De Bruyne e Lorenzo Lucca, interpretandoli come possibili segnali di tensione all'interno del gruppo. Caporale ha inoltre sollevato interrogativi sulla lettura della partita fornita da Allegri, chiedendo un intervento della società per affrontare una situazione che considera sempre più delicata: “Non so se la lettura di Allegri sia una lettura di facciata, sia una lettura per non mettere in questo momento ulteriore carne a cuocere e magari risolvere i problemi all'interno dello spogliatoio. Ma che i problemi tecnico-tattici ci siano ormai se ne sono accorti anche gli incompetenti totali di calcio. Che ci siano adesso anche problemi di spogliatoio mi sembra chiaro ed evidente per le parole di Politano, lo sfogo di McTominay e la lite tra De Bruyne e Lucca. Non c'è bisogno neanche del labiale, erano proprio evidenti le parole. Le abbiamo capite anche se Lucca parlava in inglese, ma De Bruyne l'inglese lo capisce bene, quindi si sono mandati a quel paese in britannico, diciamo. È una situazione che sta arrivando proprio ai minimi termini e quindi io farei appello a chi ha in mano le redini della società di fare un attimo di chiarezza, perché altrimenti in questo frangente rischiamo, a parte la deriva, come ho detto...”.