Le radici del male del Napoli nel litigio Lucca-De Bruyne

Napoli, spogliatoio in subbuglio: tensioni tra i giocatori e rivoluzione di mercato a gennaio

Il duro confronto tra Kevin De Bruyne e Lorenzo Lucca durante Porto-Napoli rappresenta soltanto la punta dell'iceberg di una situazione sempre più complicata all'interno dello spogliatoio azzurro. Nell'edizione odierna, Il Mattino analizza quanto accaduto tra i due calciatori, individuando proprio nella gestione del gruppo una delle principali responsabilità di Massimiliano Allegri.

"L'ennesimo gestaccio di De Bruyne contro Lucca, quelle parolacce per un passaggio non fatto, la reazione dell'attaccante ('Perché parli?'), quel quasi faccia a faccia al limite dell'area del Porto da partite di calcetto tra dilettanti", scrive il quotidiano, descrivendo una scena che testimonia il nervosismo accumulato dalla squadra.

"De Bruyne-Lucca, lite da calcetto tra dilettanti! Una delle colpe principali di Allegri

Secondo l'analisi del giornale, l'episodio sarebbe il sintomo di problemi ben più profondi, che riguardano gli equilibri interni e la capacità dell'allenatore di mantenere unito il gruppo nei momenti di difficoltà. Il battibecco tra i due giocatori è infatti "lo specchio delle tante ombre che aleggiano nello spogliatoio azzurro dove, probabilmente, ci sono le radici dei mali del Napoli. Anzi, certamente".

Il quotidiano punta quindi il dito anche contro la gestione tecnica: "Ed è qui una delle colpe principali di Allegri: quella di non riuscire a domare le anime inquiete".

All'orizzonte si prospettano possibili cambiamenti nella composizione della rosa, ma la sessione invernale di mercato è ancora lontana. Come sottolinea Il Mattino, "A gennaio, si sa, ci sarà una mini-rivoluzione: ma da qui a gennaio mancano ancora due mesi".