Ultim'ora Gila va al Milan, affare fatto: accordo totale con la Lazio

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Mario Gila va al Milan. Affare fatto con la Lazio e accordo totale raggiunto secondo Sky Sport. Già da giorni invece la società rossonera ha trovato l'accordo con il giocatore per un contratto di cinque anni a 5 milioni a stagione. Il Napoli lo aveva trattato a lungo, ma poi ha scelto di non affondare, dovendo prima completare alcune cessioni.