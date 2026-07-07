Gila-Milan, Napoli tagliato fuori anche per le cifre: super-ingaggio e 5mln all'agente
Il trasferimento di Mario Gila dal Lazio al Milan registra una leggera battuta d'arresto quando sembrava ormai a un passo dalla definizione. Nelle ultime ore, infatti, le due società non sono ancora riuscite a trovare l'intesa definitiva sulle condizioni dell'operazione. Ma l'affare secondo La Gazzetta dello Sport non è in discussione. L'offerta presentata dal club rossonero, consegnata a Roma da Alejandro Camaño, procuratore del difensore spagnolo, non ha convinto completamente la dirigenza biancoceleste. Le distanze tra le parti, tuttavia, restano contenute e il clima continua a essere improntato all'ottimismo, con la convinzione che la trattativa possa essere chiusa a breve.
Milan-Gila, resta da limare l'intesa con la Lazio
Dal punto di vista economico, al centrale spagnolo è stato proposto un contratto da 5 milioni di euro a stagione. Nell'ambito dell'operazione è previsto anche il riconoscimento di una commissione da 5 milioni di euro destinata all'agente. Proprio alcuni aspetti legati alla struttura complessiva dell'accordo rappresentano gli ultimi nodi da sciogliere prima del via libera definitivo. Anche per le cifre, Napoli ormai tagliato fuori. Il club azzurro deve comunque prima vendere.
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