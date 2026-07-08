Calciomercato Napoli, Lindstrom può tornare in Bundes! Su Hasa c'è una neopromossa
Il Napoli prosegue il lavoro sul mercato in uscita e uno dei nomi più vicini alla partenza è quello di Jesper Lindstrom. Stando a quanto riferisce Sky, sono in corso i dialoghi tra il club azzurro e lo Schalke 04 per il trasferimento dell'esterno danese, che potrebbe così tornare in Bundesliga. Il classe 2000 è reduce dal prestito al Wolfsburg, dove ha totalizzato 15 presenze tra campionato e playout, conclusi con la retrocessione del club. Nella stagione 2024/25 con il Napoli, invece, ha collezionato 29 presenze complessive. In precedenza aveva vestito anche la maglia dell'Everton in prestito, disputando 29 partite e mettendo a referto un assist.
Hasa nel mirino del Frosinone
Non c'è soltanto Lindstrom tra i possibili partenti. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha infatti avviato i contatti con il Frosinone per la cessione di Luis Hasa. Il centrocampista è reduce da una stagione molto positiva in prestito alla Carrarese, con cui ha realizzato cinque gol e quattro assist in 31 presenze, attirando l'interesse del club ciociaro.
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