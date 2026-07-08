Calciomercato Napoli, Lindstrom può tornare in Bundes! Su Hasa c'è una neopromossa

vedi letture

Calciomercato Napoli, Jesper Lindstrom verso lo Schalke 04. Contatti anche con il Frosinone per la cessione di Luis Hasa

Il Napoli prosegue il lavoro sul mercato in uscita e uno dei nomi più vicini alla partenza è quello di Jesper Lindstrom. Stando a quanto riferisce Sky, sono in corso i dialoghi tra il club azzurro e lo Schalke 04 per il trasferimento dell'esterno danese, che potrebbe così tornare in Bundesliga. Il classe 2000 è reduce dal prestito al Wolfsburg, dove ha totalizzato 15 presenze tra campionato e playout, conclusi con la retrocessione del club. Nella stagione 2024/25 con il Napoli, invece, ha collezionato 29 presenze complessive. In precedenza aveva vestito anche la maglia dell'Everton in prestito, disputando 29 partite e mettendo a referto un assist.

Hasa nel mirino del Frosinone

Non c'è soltanto Lindstrom tra i possibili partenti. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha infatti avviato i contatti con il Frosinone per la cessione di Luis Hasa. Il centrocampista è reduce da una stagione molto positiva in prestito alla Carrarese, con cui ha realizzato cinque gol e quattro assist in 31 presenze, attirando l'interesse del club ciociaro.