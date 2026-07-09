Retroscena Vergara: questa l'offerta dell'Atalanta che il Napoli ha rifiutato

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Calciomercato Napoli, le ultime su Antonio Vergara che era nel mirino dell'Atalanta e non solo

Nonostante una rosa destinata a essere alleggerita nel corso del mercato estivo, il Napoli non ha alcuna intenzione di privarsi dei suoi giovani più promettenti. Tra questi c'è Antonio Vergara, considerato un elemento centrale per il futuro del club, tanto che la società avrebbe respinto una proposta da 25 milioni di euro arrivata nei giorni scorsi per il suo cartellino.

Atalanta all'assalto, ma il Napoli dice no

Secondo quanto riportato da La Repubblica, l'Atalanta avrebbe tentato un affondo concreto per assicurarsi il centrocampista classe 2003, originario di Frattaminore. Il club bergamasco, guidato dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli e dal nuovo allenatore Maurizio Sarri, avrebbe messo sul tavolo un'offerta da 25 milioni di euro. La risposta del Napoli, però, sarebbe stata immediata e senza esitazioni: la proposta è stata rispedita al mittente. Antonio Vergara sarà il futuro del Napoli.