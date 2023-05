-10 alla Juve, Alvino: “Tenerli in corsa ancora per la Champions è l’ultimo atto della farsa”

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, si è così espresso su Twitter dopo la nuova penalità di 10 punti comminata alla Juventus

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, si è così espresso su Twitter dopo la nuova penalità di 10 punti comminata alla Juventus: “Tenerli teoricamente in corsa ancora per la CL è l’ultimo atto di una farsa che mina quel poco di credibilità che si era costruito a fatica quest’anno il calcio italiano con lo scudetto del Napoli e tre finaliste in Europa. Ahhhh Santa “manovra stipendi” aiutaci tu! #RadiateLaJuve”.