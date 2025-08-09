Addio alla dipendente azzurra Giovanna Russo: il cordoglio della SSCNapoli

Oggi alle 17:05Dai social
di Francesco Carbone

Si è spenta Giovanna Russo, per molti anni dipendente della SSC Napoli.

Di seguito il messaggio di cordoglio della società partenopea e del presidente Aurelio De Laurentiis tramite il profilo X del club: “Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Giovanna Russo, per molti anni dipendente del club, manifestando la più sentita vicinanza alla sua famiglia”.