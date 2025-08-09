Addio alla dipendente azzurra Giovanna Russo: il cordoglio della SSCNapoli
Si è spenta Giovanna Russo, per molti anni dipendente della SSC Napoli.
Di seguito il messaggio di cordoglio della società partenopea e del presidente Aurelio De Laurentiis tramite il profilo X del club: “Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Giovanna Russo, per molti anni dipendente del club, manifestando la più sentita vicinanza alla sua famiglia”.
Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Giovanna Russo, per molti anni dipendente del club, manifestando la più sentita vicinanza alla sua famiglia.— Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 9, 2025
