Spinazzola esulta sui social: "Campioni AG4IN!"

Spinazzola esulta sui social: "Campioni AG4IN!"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 01:20Dai social
di Davide Baratto

Il Napoli supera anche il Bologna e vince la Supercoppa italiana 2025, aggiungendo quindi già il secondo trofeo in bacheca dalla gestione di Antonio Conte. Una gara dominata in lungo e in largo ed un successo che fa ben sperare per il futuro del club di Aurelio De Laurentiis.

Così l'esterno azzurro Leonardo Spinazzola, tramite un post sul suo profilo Instagram, ha espresso tutta la sua gioia per la conquista della coppa: "Campioni AG4IN!". Di seguito il post.