Alvino contro i disfattisti: “Ci sono ancora 9 gare, per i processi ci sarà tempo!”

“Arriva la sosta e in dodici sono andati ad eliminare le tossine di questo scorcio di campionato avaro di soddisfazioni. Qualcuno smaltira' residui di malanni muscolari, qualcuno cercherà la forma migliore, Conte potrà sfruttare il momento per schiarirsi le idee”. Scrive così il giornalista Carlo Alvino su X dopo il pari del Napoli a Venezia:

“L’ambiente (quello non sano e minoritario) non osserverà alcuna sosta e ne approfitterà non per smaltire tossine e malanni ma per aprire processi ad un imputato che al momento non esiste, cosi come non esiste né un arma del delitto né un cadavere. Esistono 9 gare e badate bene, non 9 finali, con 27 punti in palio per una volata che ci vede piazzati benissimo nelle prime posizioni, ad una ruota dal capofila. L'arrivo è tutto in pianura dove l'intelligenza tattica e la tenuta mentale farà la differenza, per i processi, se ce ne dovessero essere, ma dubito, ci sarà tempo”.