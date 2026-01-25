Alvino: "Dopo Napoli-Inter è cambiato il campionato! Alzare la voce ora è obbligatorio!"

Il giornalista Carlo Alvino commenta sui propri account social il ko del Napoli a Torino contro la Juventus: "Mezzo Napoli (ad essere generosi) perde meritatamente a Torino, così come da pronostico, e così come da pronostico la gara è macchiata dall'ennesimo scandalo. Dall'ennesimo torto ai danni degli azzurri che evidentemente, al netto dei loro errori, non devono proseguire la corsa per i primi quattro posti.

Al Napoli sull'1-0 viene negato un rigore clamoroso. Addirittura due rigori nella stessa azione: Bremer che mette le mani al collo di Hojlund e lo cintura prim'ancora che la palla parta e Kalulu che sotterra Vergara disinteressandosi del pallone. Due rigori = nessun rigore. Nè per Mariani, nè per il VAR (Doveri). Poi finisce 3-0 e allora neanche bisogna parlarne per qualcuno, e invece no bisogna parlarne e tanto. Non mi sta bene che si continui a penalizzare il Napoli in questo modo. Alzare la voce ora è obbligatorio! Dopo Napoli-Inter dell'andata è cambiato il campionato!".