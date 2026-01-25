Il Roma, Scotto: "Il Napoli recrimina per un rigore clamoroso, ma azzurri ancora una volta sterili"

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha commentato sul proprio account X la sconfitta del Napoli contro la Juventus: "Il Napoli crolla a Torino contro un'ottima Juventus e recrimina per un rigore clamorosamente non concesso. Ma gli azzurri sono stati ancora una volta sterili, patendo la mancanza di vere occasioni da gol. Senza Neres lì davanti diventa difficile. L'obiettivo in campionato ora è guardarsi le spalle per la lotta Champions, mentre mercoledì ci sarà una gara fondamentale per non uscire subito dal'Europa.

Le uniche note positive della serata un'altra buona prova di Vergara e il ritorno di Lukaku, che ha giocato in coppia con Hojlund. Da rivedere il nuovo acquisto Giovane, utilizzato proprio nella posizione di Neres, come esterno destro".