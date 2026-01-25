Vergara: "Dispiaciuti per il risultato, ma profondamente fiero di far parte di questo gruppo"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 23:20Dai social
di Antonio Noto

>L'azzurro Antonio Vergara ha commentato sul proprio account Instagram la pesante sconfitta del Napoli allo Stadium contro la Juventus: "Dispiaciuti per il risultato, ma profondamente onorato e fiero di far parte di questo gruppo".