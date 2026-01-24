Ziliani punge Conte: “Ha sfasciato gli sforzi di ADL! In 3 giorni si decide la stagione del Napoli…”

“Domani la Juventus e mercoledì il Chelsea: in tre giorni si decide la stagione del Napoli compromessa dalla gestione Conte con l'inaudita falcidie di infortuni che ha vanificato un mercato super. Mentre il garzone di bottega Chivu, debuttante assoluto in campo europeo, sta conducendo l'Inter nel doppio impegno campionato-Champions con saggezza e sicurezza, il guru Antonio ha letteralmente sfasciato e vanificato sforzi e investimenti di De Laurentiis”.

Scrive così su X il giornalista Paolo Ziliani. Di seguito un estratto dell’articolo pubblicato sul suo blog: "È successo quello che oggi, sabato 24 gennaio 2026, dopo sei mesi stagione è sotto gli occhi di tutti. E cioè che il garzone di bottega Cristian Chivu, esperienza in Champions League zero virgola zero, esperienza in Serie A zero virgola uno, sta pilotando l’Inter con mano sicura nei mari italiani dov’è primo con 9 punti di vantaggio - diconsi nove - sul Napoli di Conte atteso oggi dalla Juventus a Torino; e la stessa cosa può dirsi per quanto riguarda la più difficile e burrascosa navigazione nei mari europei dove l’Inter sa già di essere approdata alla riva dei playoff a differenza del Napoli dell’ammiraglio Conte a forte rischio naufragio: se mercoledì non batterà il Chelsea nella battaglia del Maradona, la corazzata dell’armatore De Laurentiis colerà definitivamente a picco. Motivo: il Napoli ha metà squadra in infermeria. Falcidiata dagli infortuni. Per la gran parte di natura muscolare - dovuti cioè a scorrette metodologie di allenamento - e in buona parte gravi. Assenze di quattro, cinque, sei mesi come quelle di Lukaku, infortunatosi ad agosto e non ancora rientrato; o come quelle di De Bruyne, di Anguissa, di Buongiorno, di Gilmour, ultima in ordine di tempo quella di Neres".