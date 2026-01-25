Varriale tuona: "Gara falsata! Alla Juve è servito errore arbitrale per battere Napoli ai minimi termini"

Oggi alle 20:00Dai social
di Davide Baratto

Il giornalista Enrico Varriale, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato la pesante sconfitta del Napoli contro la Juventus: "Per battere il Napoli ai minimi termini per infortuni e stanchezza dei soliti costretti a giocare sempre, alla Juventus serve una decisione arbitrale scandalosa che nega il rigore del possibile pareggio. L'errore di Juan Jesus da cui nasce il gol di Yildiz chiude una gara falsata".