Giovane saluta il Verona: “Sono arrivato in Italia in punta di piedi. Grazie di tutto…”

Giovane è un nuovo giocatore del Napoli. Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis lo ha annunciato, come ormai d’abitudine, con un tweet sul suo profilo X: “Benvenuto Giovane!“. Operazione a titolo definitivo con un indennizzo basso e diversi bonus, per un totale di 20 milioni. L’esterno brasiliano classe 2003 ha salutato sui social la sua ex squadra, il Verona. Di seguito il post: “Sono arrivato in Italia in punta di piedi, carico di sogni e aspettative. Verona mi ha accolto subito con amore, dandomi fiducia dentro e fuori dal campo. In pochi mesi l’Hellas e tutti i tifosi gialloblù mi sono entrati dentro il cuore, rendendomi un calciatore migliore e, soprattutto, una persona più matura.

Ho avuto la fortuna di incontrare lungo il mio percorso delle persone eccezionali che mi hanno trasmesso i valori più belli del calcio e della vita. Dico solo GRAZIE a chi mi ha accompagnato in questo viaggio. A chi mi ha dato l’opportunità di crescere. Voglio ringraziare il Presidente, il Direttore Sogliano, il mister, tutto lo staff, i compagni… sono onorato di aver lavorato con voi. Grazie di tutto Verona”.