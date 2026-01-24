Video Giovane, messaggio ai tifosi in napoletano: “Ciao guagliù, ce verimm ambress!”

Il Napoli ha ufficializzato l'arrivo dall’Hellas Verona di Giovane Santana do Nascimento. Il fantasista brasiliano arriva a titolo definitivo ed è il primo acquisto della sessione invernale di calciomercato.

Il classe 2003 ha scelto la maglia numero 23 e ha mandato il primo video-messaggio ai tifosi azzurri attraverso l'account Instagram della SSC Napoli: “Ciao guagliù, ce verimm ambress! Forza Napoli Sempre”. Di seguito le immagini.