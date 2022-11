Alvino: "Non ce n'è per nessuno, arrendetevi! Note di merito speciali a 2 azzurri"

Carlo Alvino ha commentato sui social la vittoria del Napoli a Bergamo

Carlo Alvino ha commentato sui social la vittoria del Napoli a Bergamo: "Arrendetevi! Non ce n’è per nessuno. Il Napoli sa vincere in tutti i modi. Lo ha fatto senza Osimhen, poi senza Anguissa ed oggi anche senza Kvara. Vittoria di forza e qualità. Note di merito speciali a Meret e Elmas.9 consecutive in campionato e nun se vonno sta!".