Alvino protesta: "Var e Avar di Bergamo col Napoli che lotta con l'Atalanta! E tutti gli errori di Mazzoleni..."

Per Napoli-Inter l'AIA ha designato Doveri come arbitro e la coppia bergamasca Mazzoleni-Paganessi in sala Var. Carlo Alvino protesta tramite i social: "Var e Avar di Bergamo con il Napoli che lotta con l'Atalanta per la CL. MAZZOLENI poi... dalla finale di Pechino all'antipatia verso Hamsik passando per il rosso a Koulibaly il mancato rigore col Sassuolo e il presunto fallo Baka-Theo. Una storia infinita di errori! Occhio Adl!".

