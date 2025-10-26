Alvino punge Marotta: "Presidenti senza portafoglio avvelenano i pozzi..."

Carlo Alvino, giornalista, ha dato una stilettata a Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter che ieri dopo il match contro il Napoli si è presentato al microfono di DAZN per protestare per il rigore concesso agli azzurri: "I presidenti col portafoglio rispettano le regole e fanno il bene del calcio, i presidenti senza portafoglio avvelenano i pozzi e mettono in marcia l’esercito delle “Giovani Marotte”...".