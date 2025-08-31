Foto Ancora lui nel recupero! A Napoli spunta uno striscione: "Anguissa a nuje ce po salvá"

A quasi un anno esatto da un altro suo gol decisivo nei minuti di recupero, Frank Zambo Anguissa regala altri tre punti pesantissimi al Napoli. Era il 31 agosto 2024 quando il camerunense completò un'icredibile rimonta degli azzurri con un colpo di testa che sfonfisse il Parma al 96'. Ieri, 30 agosto, il centrocampista azzurro ha regalato un'altra vittoria in zona Cesarini alla squadra di Antonio Conte con la rete al 95' che ha permesso ai campioni d'Italia di superare il Cagliari 1-0 al Maradona.

A Napoli Anguissa è ormai un totem e si sa i tifosi partenopei sono sempre ispirati. Su un muretto della città è spuntata una frase che esprime al meglio in sentimento della tifoseria nei confronti del centrocampista: "Anguissa a nuje ce po salvá". Di seguito lo scatto diventato virale sui social.