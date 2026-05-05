Foto Annalisa, concerto al Palapartenope: il Napoli la omaggia con la maglia numero 10

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Al termine del concerto, l’artista ha ricevuto in dono una maglia della SSC Napoli, gesto che ha voluto condividere anche sui social.

La cantante Annalisa si è esibita ieri sera al Palapartenope, regalando al pubblico napoletano uno spettacolo molto apprezzato. Al termine del concerto, l’artista ha ricevuto in dono una maglia della SSC Napoli, gesto che ha voluto condividere anche sui social.

Il regalo e il messaggio ai fan

Dopo lo show, Annalisa ha pubblicato uno scatto in cui indossa la casacca azzurra personalizzata con il suo nome e il numero 10. A corredo della foto, un semplice ma significativo messaggio: “Grazie”, a testimonianza del legame creato con il pubblico partenopeo durante la serata. Di seguito lo scatto condiviso sui social.