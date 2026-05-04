Foto Thuram, frecciata al Napoli: "Adesso si balla", con foto di Conte sullo sfondo

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Molti hanno intepretato l'ultimo post Instagram di Marcus Thuram come una frecciata al Napoli. L'attaccante francese, appena laureatosi Campione d'Italia con l'Inter, ha pubblicato uno scatto in cui c'è Antonio Conte in tv sullo sfondo e la didascalia: "Adesso...

si balla", frase ripetuta spesso dal tecnico azzurro lo scorso anno quando era in lotta proprio con i nerazzurri. Di seguito la foto