Cajuste celebra la promozione dell'Ipswich: account Instagram invaso dai tifosi inglesi
“Stagione incredibile. Gruppo incredibile. Supporto incredibile. Orgoglioso di aver fatto parte del viaggio”; così Jens Cajuste ha celebrato sul proprio account Instagram l’annata straordinaria vissuta con l’Ipswich Town, culminata con la promozione in Premier League. Un percorso esaltante per il centrocampista di proprietà delNapoli, anche se non ha avuto un ruolo importante nella stagione del club inglese.
Futuro in Inghilterra e richiesta dei tifosi
L’avventura di Cajuste in Inghilterra sembra destinata a proseguire in maniera definitiva: l’Ipswich è infatti orientato a riscattarlo, sancendo così l’addio al Napoli. Una prospettiva che entusiasma i tifosi inglesi, protagonisti sui social con numerosi messaggi di affetto e richieste per la sua permanenza. Il club guidato da Aurelio De Laurentiis dovrebbe incassare circa 7,5 milioni di euro dall’operazione.
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