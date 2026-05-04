Battuta infelice di Sabatini, Alvino replica: "Usare uno stereotipo non è fare ironia!"

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Alvino: “Usare i cliché su Napoli è il rifugio di chi vorrebbe essere simpatico ma non ha gli strumenti…".

Continua a far discutere il commento di Sandro Sabatini sulla festa scudetto, con il confronto tra Inter e Napoli che ha acceso il dibattito. Durante Pressing su Mediaset, il giornalista aveva dichiarato: “A Milano si lavora, invece a Napoli si sono presi due giorni di ferie”. Parole che hanno scatenato pesanti critiche.

Alvino risponde a Sabatini

Dichiarazioni che non sono passate inosservate e hanno trovato la replica di Carlo Alvino. Il giornalista ha risposto duramente: “Usare i cliché su Napoli è il rifugio di chi vorrebbe essere simpatico ma non ha gli strumenti… usare poi uno stereotipo non è fare ironia, è ammettere di non avere abbastanza fantasia per inventare una battuta originale…".