Giuliani non ci sta: "Napoli soporifero e risultatista! Ma guai a dirlo a Conte..."

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"Como-Napoli? Una partita inguardabile. Guai a dirlo, che Conte si adombra e i sacerdoti del calcio italico alzano il sopracciglio"

Fulvio Giuliani, direttore del quotidiano La Ragione e tifosissimo del Napoli, tramite un tweet sul suo profilo X ha commentato la prestazione degli azzurri di Antonio Conte, che hanno pareggiato 0-0 in trasferta contro il Como blindando la qualificazione in Champions League. Di seguito le sue dichiarazioni: "Una partita inguardabile, una prestazione soporifera e ‘meravigliosamente’ risultatista. Guai a dirlo, che Conte si adombra e i sacerdoti del calcio italico alzano il sopracciglio. Gli stessi che piangono le sorti della Nazionale e nelle coppe. Ma per cortesia".

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