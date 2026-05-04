Scotto: "Ora sguardo al futuro: Alisson è uno dei giocatori su cui puntare"

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"Il finale di stagione si avvia verso l'obiettivo ormai raggiunto, con uno sguardo al futuro e soprattutto sui calciatori su cui si dovrà puntare"

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, tramite un tweet sul suo profilo X ha commentato il pareggio in trasferta del Napoli contro il Como. Di seguito le sue parole: "Dopo quello dell'andata, il Napoli fa di nuovo 0-0 contro il Como e rimanda la Champions aritmetica. Azzurri col baricentro basso e attenti prima a non prenderle, eppure in crescita nel secondo tempo e con l'occasione da gol più chiara della partita: il palo netto di Politano. Il finale di stagione si avvia verso l'obiettivo ormai raggiunto, con uno sguardo al futuro e soprattutto sui calciatori su cui si dovrà puntare: Alisson Santos è uno di questi, anche se pecca spesso di egoismo. Importante il ritorno di Rrahmani: con lui a guidare la difesa di nuovo la porta inviolata".

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