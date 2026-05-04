Rai, Perillo: "Una noia infinita. Il Napoli ha pensato prima a non prenderle"

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Più in palla e manovrieri i ragazzi di Fabregas, con gli azzurri impegnati a chiudere ogni spazio. Solo nel finale azzurri due volte vicini al gol

Il giornalista Rai Antonello Perillo, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato i temi di Como-Napoli 0-0. Di seguito le sue dichiarazioni

"Il pareggio di Como avvicina sempre più il Napoli alla prossima Champions League, ma la partita è stata di una noia infinita. Più in palla e manovrieri i ragazzi di Fabregas, con gli azzurri impegnati a chiudere ogni spazio per la serie 'prima non prenderle'.

Solo nel finale, con i lariani disuniti, la squadra di Conte è andata due volte vicina al gol. La stagione si sta concludendo stancamente. L'obiettivo massimo del secondo posto sembra aver spento il furore agonistico dei giorni migliori. Tra i migliori Rrahmani, che ha guidato con la solita sicurezza il pacchetto arretrato. Il peggiore? Kevin De Bruyne, giustamente sostituito da Conte dopo un'ora di gioco".